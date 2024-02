Straßenraub in Mönchengladbach Zwei Männer bedrohen 30-Jährigen mit Messern

Nach eigenen Angaben soll sich das Duo dem 30-Jährigen plötzlich genähert haben. Einer habe sich vor ihn gestellt und ein Messer aus seiner Tasche gezogen. Der andere tat selbiges und stellte sich hinter den 30-Jährigen. Danach hätten sie Geld gefordert, und der Geschädigte habe aus Angst sein Portemonnaie an einen der Männer übergeben. Nachdem dieser das Geld entnommen hatte, habe er die Geldbörse auf den Boden geworden. Anschließend sei der Tatverdächtige auf einem E-Scooter in Richtung Innenstadt geflüchtet. Der andere sei über die Straße in unbekannte Richtung davongelaufen.