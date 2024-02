Laiendolmetscher in Mönchengladbach Zugewanderten Menschen eine Stimme geben

Als Dima Darkaznli mit ihrer damals dreiköpfigen Familie nach Deutschland kam, kannten weder sie noch ihr Mann die deutsche Sprache. „Bei der Ankunft war alles kompliziert. Doch eine Frau hat uns beigestanden und so alles erleichtert. Sie ist mein Vorbild. Wenn ich anderen helfe, bekomme ich auch etwas zurück. Ich glaube an die Philosophie des Karmas“, sagt die 38-jährige Syrerin. Erste Erfahrungen mit der deutschen Sprache machten Darkaznli und ihr Mann über eine Sprachen-App. Sie absolvierten Deutschkurse bis zum C1-Level, das Lehrkräfte Plus-Programm für ausgebildete, erfahrene Lehrkräfte mit Fluchterfahrung, und das ILF (Internationale Lehrkräfte Fördern)-Anschlussprogramm. Heute beherrschen beide die einst fremde Sprache so gut, dass sie in ihren erlernten Berufen Fuß fassen konnten.