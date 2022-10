Zwei Autos kollidieren in Mönchengladbach : Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Zwei Autos kollidieren in Mönchengladbach

Nach einem Unfall in Mönchengladbach mussten vier Menschen ins Krankenhaus. Foto: Shutterstock/OFC Pictures

Mönchengladbach In Hardt stießen zwei Autos zusammen. In einem Wagen saß ein Vater mit seiner elfjährigen Tochter und seinem vierjährigen Sohn. Insgesamt kamen vier Menschen ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Winkelner Straße/Hardter Landstraße in Hardt haben am Montagmorgen, 24. Oktober, vier Personen Verletzungen erlitten – darunter zwei Kinder im Alter von vier und elf Jahren.