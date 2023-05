Raub in Mönchengladbach Zwei Jungen werden auf Spielplatz mit Messer bedroht

Zwei Jungen (zwölf und 14 Jahre alt) sind am Donnerstag, 25. Mai, gegen 17 Uhr auf dem Spielplatz Am Bungtbach in Höhe der dortigen Kleingartenanlage überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden von einer vierköpfigen Gruppe aufgefordert worden, ein Mountainbike und die mitgeführten Handys auszuhändigen. Dabei wurden der Zwölfjährige und der 14-Jährige mit einem Messer bedroht. Mit dem Mountainbike flohen die Täter anschließend. Vorher hatten sie noch an einem anderen Fahrrad die Reifen zerstochen.