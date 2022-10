Diebstahl in Mönchengladbach : Zwei Jugendliche berauben Zwölfjährige in Minto-Nähe

Zwei Jugendliche berauben Zwölfjährige in Minto-Nähe

Diebstahl in Mönchengladbach

Mönchengladbach Erneut wurde am Sonnenhausplatz ein Teenager bestohlen. Nicht ausgeschlossen ist, dass es sich bei den Tätern wieder um Mitglieder der Jugendbande handelt.

Zwei Jugendliche haben am Dienstag, 25. Oktober, am Sonnenhausplatz in Gladbach einem zwölfjährigen Mädchen Geld entwendet. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Raubes.