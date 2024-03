Kolumne Corgi James aus Mönchengladbach Harry Potters magische Welt in Giesenkirchen

Moja und ich haben vieles gemein. Wir wollen überall mitmischen, dabei sein, sind flexibel und hören aufs Wort. Letzteres jedenfalls oft. Und wir sind beide Briten. Kein Wunder also, dass wir unbedingt einen gemeinsamen Ausflug zur Harry-Potter-Ausstellung in Köln machen wollen. „Wir fahren nicht extra dahin, um dort zu horrenden Eintrittspreisen eine Stunde Zauberstäbe zu schwingen und virtuell auf irgendwelche sprechenden Hüte zu treffen oder in den abgedunkelten Räumlichkeiten die noch düstere Winkelgasse zu betreten“, blafft meine Besitzerin uns an. „Außerdem sind dort Haustiere nicht erlaubt“, ergänzt Mojas Halterin. Thema durch.