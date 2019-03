Mönchengladbach : Zwei Gerichtstermine mit Promi-Faktor geplatzt

Michael Cuisance muss 10.500 Euro wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zahlen. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Heute sollten Fälle um Fußballspieler Michael Cuisance und zwei streitenden Töchtern von Rudi Assauer verhandelt werden.

Von Gabi Peters

Am Amtsgericht und am Landgericht Mönchengladbach sind am Dienstag zwei Verhandlungstermine kurzfristig aufgehoben worden. In einem Fall ging es um einen Einspruch von Borussias Mittelfeldspieler Michael Cuisance gegen einen Strafbefehl gegen ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, im anderen um einen Streit zwischen zwei Töchtern des verstorbenen Ex-Managers von Schalke 04, Rudi Assauer.

Michael Cuisance wird vorgeworfen, am 1. August 2018 mit seinem Audi auf der Kaldenkirchener Straße gefahren zu sein, obwohl er zu diesem Zeitpunkt nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt habe. Dafür sollte Cuisance eine Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu je 350 Euro, also 10.500 Euro, zahlen. Ob ihm dieser Betrag zu hoch war, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall legte der Fußball-Profi Einspruch gegen den Strafbefehl ein. Doch dieser Einspruch wurde am Dienstag, einen Tag vor dem angesetzten Verhandlungstermin, von seinem Verteidiger wieder zurückgezogen. Das heißt: Die Geldstrafe ist rechtskräftig, Cuisance muss zahlen.