Unfall in Mönchengladbach Zwei Verletzte nach Kollision mit parkenden Autos

Eine 20-jährige Frau hat am Sonntag gegen 9.40 Uhr an der Krefelder Straße offenbar die Kontrolle über ihr Auto verloren. Nach Angaben der Polizei war die junge Fahrerin aus Richtung der Zeppelinstraße kommend in Richtung Neusser Straße unterwegs. Am Ende einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und stieß auf Höhe der Hausnummer 30 mit ihrem Pkw gegen zwei auf dem Seitenstreifen geparkte Fahrzeuge. Weshalb sie die Kontrolle verlor, ist laut Polizei bislang nicht bekannt.