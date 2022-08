Widerstand in Mönchengladbach : Zwei Brüder pöbeln nach Schlägerei Polizisten an

Zwei Brüder pöbeln nach Schlägerei Polizisten an

Widerstand in Mönchengladbach

An der Waldhausener Straße schlug ein 26-Jähriger auf einen 44-Jährigen ein, bis dieser hinfiel. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Streifenpolizisten bemerkten an der oberen Waldhausener Straße eine Schlägerei. Als sie einschritten, wurden zwei Männer so aggressiv, dass sie gefesselt werden mussten.

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen, 28. August, in der Mönchengladbacher Altstadt einen 26-Jährigen und dessen 27-jährigen Bruder in Gewahrsam genommen, nachdem beide Widerstand gegen Polizeimaßnahmen geleistet hatten. Grund für das Einschreiten der Beamten war eine Schlägerei, bei der der 26-Jährige vor den Augen der Beamten einen anderen Altstadtbesucher zu Boden geschlagen hatte. Durch die Widerstandshandlungen trugen zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen davon.