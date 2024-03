Unfall in Mönchengladbach Zwei Autos kollidieren auf dem Stapper Weg

Die Feuerwehr ist am Mittwochmittag, 6. März, Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf dem Stapper Weg in Geistenbeck gerufen worden. Durch die Wucht der Kollision waren beide Autos stark deformiert und beide Fahrer verletzt worden. Der eintreffende Rettungsdienst versorgte beide Patienten an der Unfallstelle und transportierte sie nach Sichtung durch den Notarzt zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus.