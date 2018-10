Mönchengladbach: Zwangsräumung wegen fehlender Baugenehmigung nach 50 Jahren

Fehlende Baugenehmigung in Mönchengladbach : Familie droht nach 50 Jahren die Zwangsräumung

Ludwig Stiegen und seine Frau Katharina haben zurzeit schlaflose Nächte, weil ihr Haus abgerissen werden soll. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Familie Stiegen lebt seit vielen Jahrzehnten an der Eickener Straße 517a. Jetzt soll das Haus abgerissen werden, weil es keine Baugenehmigung gibt. Das wusste das Ehepaar aber nicht. Schließlich bezahlte es immer Grundsteuer.

Ludwig Stiegen hält einen offiziell aussehenden Brief in der Hand. Er gibt ihn seiner Frau Katharina. Die reicht ihn mit zitternden Händen an Enkel Daniel weiter. „Mach du ihn auf, ich kann das nicht“, sagt die 64-Jährige mit Tränen in den Augen. Ihr 24-jähriger Enkel öffnet das Schreiben und gibt erleichtert Entwarnung. Es kommt von der Mags und ist nicht die befürchtete Anordnung, das Heim, in dem Katharina Stiegen bereits mit ihren Eltern lebte, in dem ihre Tochter und ihre Enkelsöhne aufgewachsen sind, zu räumen. Das Gebäude soll nach Willen des Bauordnungsamtes abgerissen werden. Denn es wurde vor über sechzig Jahren ohne Baugenehmigung errichtet.

Das Haus an der Eickener Straße liegt sehr idyllisch von Bäumen umstanden im Grüngürtel von Neuwerk – jenseits der Kaldenkirchener Straße. Es wurde in den 1940er Jahren gebaut, als Wohnraum knapp war. Katharina Stiegen zog mit Eltern und Geschwistern vor 52 Jahren dorthin. Die Eltern kauften das Haus vom Vorbesitzer, das Ehepaar Stiegen übernahm es später und erwarb 2009 auch das Grundstück.

„Wir sind nie auf die Idee gekommen, dass es keine Genehmigung gibt“, sagt Ludwig Stiegen. Schließlich wurde Grundsteuer bezahlt, es gab eine offizielle Adressänderung und eine Baugenehmigung für einen später errichteten Schornstein. Die Familie Stiegen, die mit Tochter und Enkelsöhnen auf den Gebäuden lebte, wähnte sich sicher.

Dann der Schock: Im Oktober 2015 stellt das Bauordnungsamt die illegale Nutzung fest. „Für die Gebäude existieren keine Baugenehmigungen und können auch nicht nachträglich erteilt werden“, erklären die Verantwortlichen in einer Stellungnahme gegenüber unserer Zeitung. Die idyllische Lage wird nun zum Bumerang. „Nach einer Prüfung durch die Feuerwehr bestehen erhebliche Bedenken, dass im Brandfall die Sicherheit der Bewohner gewährleistet ist.“ Das Grundstück sei zu abgelegen.



Das Ehepaar Stiegen versteht die Welt nicht mehr. „Ich war Lkw-Fahrer und bin mit meinem Lastwagen bis ans Haus herangefahren“, erklärt Ludwig Stiegen. „Außerdem kommt regelmäßig ein dreiachsiger Lastwagen, der das Abwasser abfährt, problemlos durch.“ Das alles lässt die Stadt nicht gelten. Auch im Interesse der Bewohner sei ein Handeln der Behörde erforderlich, wird mitgeteilt.

Juristisch gesehen ist das Vorgehen der Bauordnungsbehörde kaum zu beanstanden. Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht haben eine Prozesskostenbeihilfe, die aufgrund des geringen Einkommens der Familie nötig wäre, abgelehnt. Die Erfolgsaussichten eines Prozesses seien zu gering. Mit Schwarzbauten geht man in Deutschland erfahrungsgemäß hart um. Und so hängt seit Monaten und Jahren das Damoklesschwert der Zwangsräumung über der Familie. „Ich kann nicht schlafen, habe Angstzustände und Panikattacken“, sagt Katharina Stiegen und atmet schwer. Sie pflanzt keine Blumen mehr in ihrem geliebten Garten und leidet doch unter dem traurigen Anblick. „Ich bin mit wenig zufrieden, aber ich habe immer hier gelebt“, sagt sie. „Ich kann nicht in einem Wohnblock leben.“