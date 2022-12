Kolumne Denkanstoß Schenken Sie Zuversicht!

Ich bin Christ – und deshalb davon überzeugt, dass uns Jesus, das Kind in der Krippe, eine gute Zukunft schenken kann. Er hat viele ausweglose, hoffnungslose Situationen zuversichtlich in die Hand Gottes gelegt. Das hat ihn meiner Überzeugung nach sogar durch den Tod am Kreuz hindurch in das ewige Leben geführt. In diesem Sinne: Bleiben Sie zuversichtlich – und verschenken Sie diese Zuversicht in den kommenden Tagen. Mit vollen Händen.