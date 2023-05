Bilanz der Commerzbank Mönchengladbach Zurückhaltung bei Geldanlagen

Krieg, Inflation, Energie-Krise – die komplexen Herausforderungen im Jahr 2022 haben auch die Beratungsgespräche der Commerzbank in Mönchengladbach geprägt. „Die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft haben sich grundlegend geändert. Lieferengpässe und gestiegene Preise haben das Geschäft der Unternehmen beeinflusst“, sagt Maria Belles, Leiterin des Firmenkundengeschäftes in der Region Mönchengladbach. „Für viele unserer Kunden standen daher Beschaffungssicherheit und Liquiditätssicherung im Fokus.“ So hätten Unternehmen Produktionsstandorte verlagert, regionalisierten Lieferketten und Lagerbestände erhöht. Angesichts der unsicheren Aussichten hielten sie sich mit Investitionen in neue Maschinen oder Anlagen zurück, sagt Belles. Zugleich seien Kreditlinien verstärkt in Anspruch genommen worden, um zum Beispiel auf steigende Einkaufspreise reagieren zu können.