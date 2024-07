Festivals in Mönchengladbach Wer bei der Sommermusik dabei sein will, muss schnell sein

Das Popmusik-Fieber bricht am Sonntag, 25. August, im Schloss Rheydt aus. Mit „Night Fever – A Tribute To The Bee Gees“ kommt eine der erfolgreichsten Tribute-Shows zur Sommermusik nach Mönchengladbach. Organisator Günter vom Dorp sagt über die Künstler: „Keine andere Band kommt dem Original so nah. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Hits der Bee Gees so authentisch und perfekt wie möglich zu interpretieren und dabei trotzdem der Show ihre persönliche Note zu verleihen.“