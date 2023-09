Ehejubiläum in Mönchengladbach Zur Goldhochzeit treten Elisabeth und Bruno Dejosez noch mal vor den Altar

Elisabeth und Bruno Dejosez sitzen in ihrem gemeinsamen Garten, hinter ihnen sieht man viele Sonnenblumen in sattem Gelb aufragen. „Die habe ich selbst gepflanzt. Es ist toll, wie die wachsen“, sagt Bruno Dejosez begeistert. Er und seine Frau Elisabeth verbringen im Sommer die meiste Zeit im Freien. Wenn das Paar nicht auf seiner Terrasse sitzt, ist es mit der Bahn unterwegs. „Wir haben das 49-Euro-Ticket. Das nutzen wir aus“, sagt Bruno Dejosez. Auch mit dem Fahrrad erkundet das Paar „die vielen tollen Ecken“ in Deutschland.