Kunst im Pavillion Art of Schmölderpark mit 16 lokalen Künstlern

Zum vierten Mal lädt der Förderverein Schmölderpark zur Kunstausstellung „Art of Schmölderpark“ (AoS) ein: Am Sonntag, 9. Juni, zeigen hiesige Künstler von 11 bis 17 Uhr ihre Werke am Musikpavillon. Bezirksvorsteher Ulrich Elsen eröffnet die Ausstellung.