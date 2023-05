Internetzugang in Mönchengladbach Zum Glasfaser-Ausbau fehlen noch Kunden

Grundlage ist eine Kooperationsvereinbarung der Stadt mit der Deutsche Giganetz GmbH über den Aufbau des Glasfasernetzes in Wickrath und Odenkirchen. Anfang 2023 startete die Kampagne in den Ortsteilen. Bei ausreichendem Interesse könne das Glasfasernetz im Laufe des Jahres 2023 realisiert werden, teilte die Stadt im Dezember mit. Rund 15.000 Haushalte in den Ortsteilen könnten so an das Glasfasernetz angeschlossen werden, das wesentlich höhere Bandbreiten im Internetzugang erlaubt als das alte Kupfernetz.