Mobilität in Mönchengladbach Einige Züge fallen trotz des abgesagten Warnstreiks aus

In Mönchengladbach war vor allem die Linie RE 8 zwischen Mönchengladbach Hauptbahnhof und Koblenz Hauptbahnhof betroffen. Hier fielen ganztägig Verbindungen aus. Der Großteil der Züge kam weitestgehend pünktlich. Auf einzelnen Strecken verkehrte jedoch noch Ersatzverkehr. Am Montagmorgen und am Vormittag herrschte am Gladbacher Hauptbahnhof das übliche rege Treiben.