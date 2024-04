Probleme beim Bahnverkehr in Mönchengladbach Ausfälle und Einschränkungen am Hauptbahnhof in Rheydt

Auf den Schienen in und um Mönchengladbach herum ist es über den gesamten Mittwoch hinweg zu starken Einschränkungen beim Zugverkehr gekommen. Das berichtete ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) auf Nachfrage. Grund für die Ausfälle ist ein defektes Stellwerk im Bereich des Hauptbahnhofs in Rheydt. Über den Tag und den Abend hinweg waren deswegen keine Zugfahrten in dem betreffenden Streckenabschnitt zwischen Rommerskirchen und Mönchengladbach möglich.