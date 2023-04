Ende des Ramadan Wie das Zuckerfest in Mönchengladbach gefeiert wurde

Bis Bira etwas zu Essen bekommt, wird es noch dauern. Vor dem Elfjährigen hat sich eine große Menschentraube gebildet. Kinder strecken ihre Hände nach frischen Waffeln aus, die an dem kleinen Stand serviert werden. Der Geruch des Teigs steigt Bira in die Nase, aber er kann warten. Denn beim „Eid al-Fitr“, dem Zuckerfest am Ende des Fastenmonats Ramadan, geht es auf dem Harmonieplatz in Rheydt zwar um gutes Essen – aber eben nicht nur.