Verkehr in Mönchengladbach Zu wenige Bushaltestellen barrierefrei

In der Vitusstadt sind aktuell nur 314 von insgesamt 1159 Teil- und Richtungshaltestellen für Busse barrierefrei. Das teilt die Verwaltung in einem Bericht mit, der diese Woche dem Ausschuss für Umwelt und Mobilität vorgelegt wird. Eigentlich sollte nach dem Personenbeförderungsgesetz bis zum 1. Januar 2022 der gesamte öffentliche Nahverkehr in der Stadt barrierefrei ausgebaut werden. In Mönchengladbach kommt der Umbau trotz Ablauf der Frist auch weiterhin zögerlich voran: Seit November 2019 wurden lediglich 105 Haltestellen im Stadtgebiet behindertengerecht umgestaltet.