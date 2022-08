Bedarf auch im Sommer hoch : DRK Mönchengladbach bittet um Blutspenden

Auch in Gladbach kann wieder Blut gespendet werden, unter anderem in Geistenbeck oder Odenkirchen. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Mönchengladbach Mit einer einzigen Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden. Zwei aktuelle Termine bietet das Rote Kreuz in der Vitusstadt an.

Blutspenden sind im Sommer besonders wichtig, deshalb kommt es auf jede Spende an. Daran erinnert erneut der DRK-Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes und fordert die Mönchengladbacher zu mehr Blutspenden auf. Denn der Bedarf an Blutspenden mache keine Sommerpause, und Faktoren wie Gluthitze oder das Freizeitverhalten im Sommer wirkten sich äußerst negativ auf das gesamte Blutspendewesen aus.

Besonders chronisch Kranke und Krebspatienten seien dringend auf eine fortlaufende Versorgung mit Blutpräparaten angewiesen. Viele benötigten Thrombozyten, also Blutplättchen, aus Blutspenden, die jedoch nur vier Tage haltbar sind. Die Krankenhäuser könnten deshalb keinen Vorrat anlegen, deshalb sei der kontinuierliche Nachschub an gespendetem Blut so wichtig.

Blutspender werden benötigt in Geistenbeck am Donnerstag, 11. August von 14.30 bis 19 Uhr im Vorsthaus Heilig Geist, Stapper Weg 331. Ein weiterer Termin findet in Odenkirchen statt, am Freitag, 12. August von 15 bis 19 Uhr im evangelischen Gemeindeamt Odenkirchen, Pastorsgasse 9.