MG ist in : Zu Gast bei Prinzen und mit 350 Netzwerkern

Mönchengladbach Zu Gast im eigenen Haus – Karnevalsprinzen bekommen diese jecke Konstellation hin.

Zu Gast im eigenen Haus – Karnevalsprinzen bekommen diese jecke Konstellation hin. Zumindest das Mönchengladbacher Prinzenpaar Thorsten Neumann (Niersius Thorsten) und Axel Ladleif (Prinz Axel I.) schafften es am Dienstagabend, beim Netzwerktreffen „MG ist IN“ im Hugo-Junkers-Hangar dort Einzug zuhalten, wo sie normalerweise für das Catering der Veranstaltung zuständig sind und emsig zu arbeiten haben. Diesmal konnten die beiden die Gesellschaft von mehr als 300 Gästen aus der Stadt-Prominenz in ihrer närrischen Rolle genießen. Das Buffet – von Hähnchenbrust über Kassler bis Brühwurst mit Kartoffelsalat – schmeckte, auch wenn der Chef nicht selbst hinter der Anrichte werkelte.

Das Publikum setzte sich aus Novizen und regelmäßigen Besuchern des Treffens zusammen. Zum ersten Mal dabei war etwa Jürgen Steinemann, Aufsichtsratsvorsitzender der Metro. „Man spürt deutlich, wie Mönchengladbach Fahrt aufnimmt“, sagte Steinemann im Gespräch mit Bauunternehmer Ernst Kreuder. Für Sebastian Baum, der neue Geschäftsführer des Neuwerker Krankenhauses, war es ebenfalls eine Premiere und günstige Gelegenheit wichtige Gesprächspartner aus der Stadt kennenzulernen. Branchenkollegen wie Thorsten Celary, Geschäftsführer des Elisabeth-Krankenhauses, waren auch darunter. Rechtsanwalt Gerrit Hartung hingegen war schon öfter auf dem Parkett zu Gast, an der Seite von Halit Soral, Geschäftsführer der SoBest GmbH, die ihre Klienten zum Abnehmen verhelfen will. Bei Holger Kluin, der ein Ingenieurbüro für Qualitätsmanagement betreibt, hat’s funktioniert. Er habe 20 Kilo verloren, berichtete Kluin – kennengelernt hatte er Soral auch bei einem „MG ist IN“-Abend. Strenge Diät konnte dagegen an diesem Abend Rechtsanwalt Christof Wellens nicht halten. Er war mit seiner Ehefrau Ulrike gekommen und griff bereitwillig zu, als in rotes Stanniol verpackte Schokoherzen gereicht wurden. Ein erfahrener Netzwerktreff-Besucher ist Architekt Burkhard Schrammen, doch auch das schützt vor neuen Bekanntschaften nicht: „Ich habe einige Treffen für die Immobilienmessen Mipim in Cannes ausgemacht“, sagte Schrammen im Gespräch mit Mark Tijhuis, Geschäftsführer des Immobilieninvestors CQ-Haus. Und Unternehmer Stefan Löb befand: „Eine gute Veranstatung, um Bekanntschaften zu pflegen und neue zu finden.“ (angr/hh)