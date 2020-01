Zu Besuch bei Marlene Dammers : Malerei mit offenem Ende

Marlene Dammers eperimentiert mit Farben und Stoffen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Marlene Dammers Bilder strahlen bevorzugt kraftvolle Lebensenergie und Spontaneität aus. Die Künstlerin experimentiert häufig mit Materialien, die ihr begegnen – oft in Kombination mit Malerei.

Nicht die langsam trocknende Ölfarbe, sondern Acryl kommt Marlene Dammers Wesen am ehesten entgegen. Bei dieser Wahl muss sie nicht abwarten. Hier kann sie über bereits Gemaltes schnell „drüber gehen“. Sollte doch etwas verwischen, reagiert sie spontan und bezieht dergleichen Nebenwirkungen künstlerisch ein. Diese Freiheit ist der Mönchengladbacherin wichtig, wenn sie zur Musik malt und in Performances mit anderen Künstlern mitwirkt. „Ich lasse mich total darauf ein. Nicht eine Musikrichtung, sondern Musik an sich macht etwas mit mir“, sagt Dammers. Im Ergebnis spiegelt ihr raumgreifender, gut sichtbarer Malgestus bevorzugt auf großflächigen Leinwänden Bewegung als eines ihrer Hauptthemen. „Die Bewegung hat immer auch mit meiner Befindlichkeit zu tun. Bin ich steif, ist das Thema weg. Ich muss also sehen, dass ich in Bewegung bleibe“, sagt die 69-Jährige.

Sie hat immer schon gerne gemalt und sei in den Beruf „hineingewachsen“. Fasziniert von kunsthistorischen Themen habe sie sich während der Gymnasialzeit entschieden, Malerin zu werden. Sie studierte Kunst an der PH Aachen und – unter dem Eindruck der väterlichen Sorge ob der Berufswahl – auch Pädagogik auf Lehramt. „Ich habe gerne mit Kindern gearbeitet. So haben sich die Bereiche bei mir ineinander verwoben und gegenseitig befruchtet“, sagt sie rückblickend.

Der Brotberuf gab ihr die Freiheit, künstlerisch unabhängig zu arbeiten. Zugleich suchte sie die Herausforderung von Ausschreibungen, um nicht auf sich fokussiert zu sein. Seit 2001 zählt die dreifache Mutter zu den c/o-Künstlern der Stadt. Noch bis zum Sommer stellt sie in der Reihe „Kunst im Rathaus“ aus, die Kreative aus dem Pool der Künstlerförderung vorstellt.

Die Malerei auf klassischen Malgründen ist nur eine Seite der Marlene Dammers. Sie experimentiert gerne mit Materialien und Techniken. „Dann springt mich auch schon mal etwas an. Das können Funde aus der Natur, aber auch Abfall sein. Ich habe einfach Spaß daran, mit Dingen, Techniken und Material zu spielen. Irgendwann entwickelt sich daraus etwas, wo ich sehe, wie es weitergeht“, sagt sie. An Kleiderbügeln gereihte Objekte aus künstlerisch aufbereiteten Weinbeuteln assoziieren die Inhalte Krankheit, Verwundung, Veränderung und haben einen ästhetischen Wert. Vielleicht habe sich das persönliche Erlebnis der Pflegebedürftigkeit der Eltern auf die Gestaltung ausgewirkt, sagt Dammers.

Die Farbkraft ihrer Bilder ist beeindruckend. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Ein weiteres Beispiel für einen Malgrund ist ebenso eine ausrangierte Duschtrennwand. Nach Experimenten mit der Farbwirkung und -haftung auf der Glasfläche setzte sich auch hier ihr dynamischer Malgestus durch. Aus der Abstraktion schälen sich figurative Bezüge heraus. „Was ich sehe, kommt als Spur auf die Leinwand“, sagt sie zur Entstehung während einer Performance mit Tänzern. So spontan die Malerei auch sei, das Figurative könne nicht losgelöst entstehen. „Man muss die Körpermaße im Kopf haben“, sagt sie.

