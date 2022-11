Mode für den guten Zweck in Mönchengladbach : Zonta Club verkauft Second-Hand-Kleidung

Mode für den guten Zweck in Mönchengladbach

Der Zonta Club MG 1 verkauft vom 2. November bis 24. November Second-Hand-Kleidung im Menge-Haus. Der Erlös wird im Rahmen des Christkindlmarktes an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung gespendet. Foto: Zonta Club MG 1

Mönchengladbach Um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln, verkauft der Zonta Club MG 1 im November Second-Hand Kleidung. Wann und wo Interessierte die Mode kaufen können und wem der Erlös zugutekommt.

Der Zonta Club MG 1 verkauft ab Mittwoch, 2. November, Second-Hand Kleidung für wohltätige Zwecke. Im Menge-Haus am Berliner Platz (Eingang Fliethstraße 69) bietet der Club bis Donnerstag, 24. November, die gut erhaltene Kleidung an. Mit den Einnahmen wollen die Vereinsmitglieder den Christkindlmarkt und damit Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in Mönchengladbach unterstützen.