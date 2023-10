Vorläufige Festnahmen in Mönchengladbach Zivile Polizeikräfte erwischen zwei Autoaufbrecher

Polizeibeamte haben am Montagabend, 2. Oktober, zwei Männer vorläufig festgenommen, nachdem diese kurz zuvor ein geparktes Fahrzeug aufgebrochen hatten. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden 24 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen zivilen Polizeikräften aufgefallen, da sie sich im Bereich von geparkten Autos am Kirchplatz verdächtig verhielten. Um 23.30 Uhr lösten die beiden einen Alarm aus, als sie die Scheibe eines geparkten Autos einschlugen. Sie flüchteten zu Fuß, konnten durch die Einsatzkräfte aber verfolgt werden. So gelang es der Besatzung eines Streifenwagens schließlich, die beiden Männer im Bereich des Kapuzinerplatzes festzunehmen. Bei einem der Tatverdächtigen fanden die Beamten dabei auch Betäubungsmittel.