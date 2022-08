Projekt in Mönchengladbach : Zirkus-Workshop „Grow“ im Garten der Vinyl Garage

Projekt in Mönchengladbach

In der Vinyl Garage lässt sich auch Zirkusluft schnuppern. Foto: Vinyl-Garage

Mönchengladbach Balance, Freiheit, Humor – all das prägt die Zirkuswelt. Davon lässt sich auch einiges lernen. Mit einem Workshop sollen die Teilnehmer über sich hinauswachsen.

Jonglieren, als Clown auftreten und das alles an der frischen Luft – das ist bei dem Zirkus-Workshop „Grow“ der Vinyl Garage möglich. Pädagogisch begleitet können die Teilnehmer dabei am Freitag, 26. August, von 16 bis 18 Uhr, an der Waldhausener Straße 83 über sich hinaus wachsen.