Mönchengladbach : Spektakuläre Artistik unterm Zirkuszelt

Das Duo Turkeiev schwingt in vielfältigen Formationen am Seil über den Köpfen der Zuschauer. Von oben werden die Artiste mit Wasser berieselt. Foto: Renate Resch

Mönchengladbach Der Zirkus FlicFlac startete sein neues Programm „Punxxx“ in Mönchengladbach und feiert damit seinen 30. Geburtstag.

Alle Plätze sind besetzt in dem gelb-schwarzen, riesigen Zirkuszelt im Borussiapark. Erwartungsvolle Spannungn ist bei den Zuschauern zu spüren. Als das Licht erlischt, wird Motorengeräusch hörbar. Wie die Pfeile schießen nacheinander zwei Motorräder durch die Luft auf eine etwa 10 Meter hohe Rampe, hinter der sie wieder verschwinden. Die Mad Flying Bikes Freestyle FMX wiederholen ihren Stunt nochmals, für all jene, die es nicht glauben konnten. Ein spektakulärer Start der Show, der dem Anspruch des Zirkus’ Flic Flac gerecht wird: „überraschen, faszinieren – niemals langweilen“.

Schrille, punkige Kostüme erinnern an die Entstehungszeit des Zirkus’ Flic Flac. Vor 30 Jahren hatte er Premiere in Oberhausen, in der Zeit der Punks. Rote Haare, Leder, Netz und Schnallen machen den Style aus, den die Akrobaten in ihre Nummern aufnehmen – ungewöhnlich und provokant.

Etwa 100 Menschen sind in und um die Show eingebunden, davon 35 Artisten aus 14 Ländern im Zirkuszelt. 1450 Zuschauer finden auf den Rängen im Zelt Platz. Die Akrobaten bewegen sich in der Kuppel bis in etwa 18 Metern Höhe.

Hoch in der Luft bewegen sich die Artisten ohne Netz und doppelten Boden. Die Sicherheit und Leichtigkeit, mit der sie durch die Kuppel schweben, ist verblüffend und hält in Atem. Alex Michel läuft in seiner Trapeznummer kopfunter über Schlaufen durch die Zirkuskuppel. Das Duo Turkeiev schwingt in vielfältigen Formationen am Seil über den Köpfen der Zuschauer. Im wahren Leben haben alle drei Artisten Kinder und Familie, im Zirkuszelt scheuen sie kein Risiko und setzen fürs Publikum jeden Tag ihr Leben aufs Spiel.