Markthalle, Borussia, Haus Westland und Co. Knippis Blick auf Mönchengladbachs Jahr 2024

Zukunft ist für alle da. Auch für Rheydt, die Hindenburgstraße, Borussia, die Markthalle – ja für die ganze Stadt. Nur wie sieht die aus? Vorstellungen hat jeder, Wünsche vielleicht auch, einen genauen Blick aber weniger. Da kann die Silvester-Tradition des Zinngießens weiterhelfen. Borussias Stadionsprecher Torsten „Knippi“ Knippertz, Schauspieler, Sänger und Moderator, ist jedenfalls gespannt auf 2024: „Ich hoffe, dass das neue Jahr besser, friedlicher, ruhiger wird und dass in Mönchengladbach einige Baustellen behoben werden“, sagt er, als vor ihm schon die Kerze flackert und die ersten Zinnklumpen auf dem Löffel zu schmelzen beginnen. Mit einem Ruck schüttet er sie dann ins Wasser, sie kühlen ab und werden hart. Nicht immer bilden sie auch eine einzige Figur oder Plastik, sondern bilden mehrere Teile, was die Deutung schwieriger macht. „Mir gelingt halt nicht alles aus einem Guss“, sagt Knippi lachend. Aber er hat für alles, was da entsteht, eine absolut verlässliche und bombensichere Erklärung ...