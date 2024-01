Bei ungerechten Noten Zeugnis-Telefon für Eltern und Schüler

In den Grundschulen ist die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse bereits seit dem 22. Januar möglich. Zu Fragen aus den Schulformen Grundschule, Hauptschule und Förderschule ist das Zeugnistelefon der Bezirksregierung bei den jeweiligen Schulämtern der zehn kreisfreien Städte sowie der fünf Kreise im Regierungsbezirk Düsseldorf eingerichtet. In Mönchengladbach lautet die Rufnummer 02161 25-53745. Von dieser zentralen Rufnummer werden eingehende Anfragen an die Ansprechpartner weitervermittelt, die Auskünfte zu Zeugnisfragen geben können.