Polizei Mönchengladbach bittet um Mithilfe Zeugensuche nach versuchter Vergewaltigung

Nach eigenen Angaben fuhr die 21-Jährige mit dem Bus der Linie 7 vom Alten Markt in Richtung Westend. Während der Fahrt habe sich ein fremder Mann, der in dem Bus gesessen habe, ihr gegenüber auffällig verhalten. Unter anderem habe der Mann ständig Blickkontakt gesucht. Gegen 19.40 Uhr sei sie dann an der Haltestation Weststraße ausgestiegen, und der Unbekannte sei ihr gefolgt. Im Bereich der Villenstraße/Burggrafenstraße habe der Mann sie dann gepackt und in eine Ecke gezogen. Anschließend habe der Fremde versucht, sie zu entkleiden. Dabei habe sie laut um Hilfe geschrien.