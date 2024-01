Angriff in Mönchengladbach Polizei sucht Zeugen nach Raub einer Antifa-Fahne

Nach der Versammlung sei er dann die Hindenburgstraße in Richtung Hautbahnhof entlang gegangen. In Höhe der ehemaligen Galeria-Kaufhof-Filiale habe er eine Gruppe von sieben bis acht Männern bemerkt. Vermutlich habe es sich um Jugendliche gehandelt, an denen er zunächst vorbeigegangen sei. Plötzlich habe er aber bemerkt, dass ihm seine Fahne entrissen wurde. Der 18-Jährige habe sich daraufhin umgedreht und sei dann unmittelbar von einer Person geschlagen und getreten worden. Anschließend sei die Gruppe mit der Fahne über die Albertusstraße in Richtung Steinmetzstraße weggerannt.