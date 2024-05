Gemeinsame Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft Zeugensuche nach illegalem Autorennen in der Gladbacher City

Demnach bog der 35-Jährige von der Steinmetzstraße kommend mit hoher Geschwindigkeit nach rechts in die Sittardstraße ab. In dem Moment soll es möglicherweise zu einer Gefährdung von zwei Männern in Begleitung eines Kindes gekommen sein, die die Straße überqueren wollten. Die Gruppe soll sich durch einen Sprung auf den Bürgersteig vor dem heranfahrenden Auto in Sicherheit gebracht haben. Jedoch soll das Kind dabei hingefallen sein.