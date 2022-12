Totalschaden an zwei Autos Zeugensuche nach Brandstiftung

Nach der schweren Brandstiftung am Sonntag vor einer Woche sucht die Polizei dringend Zeugen. Wie bereits berichtet, war es am 11. Dezember gegen 5 Uhr an der Regentenstraße zum Brand eines Sperrmüllhaufens gekommen. Das Feuer breitete sich auf zwei Autos und das angrenzende Gebäude aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass eine Matratze auf dem Sperrmüllhaufen durch Brandstiftung entzündet wurde.