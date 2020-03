Angeklagter soll Opfer mit Messer und Flasche bedroht haben : Prozess um schwere räuberische Erpressung: Widersprüche in Zeugenaussagen

Prozess um schwere räuberische Erpressung: Widersprüche in Zeugenaussagen

Mönchengladbach Ein 29-Jähriger ist angeklagt, im Oktober eine Gruppe von Menschen auf dem Platz der Republik mit Messer und Glasflasche bedroht zu haben.

Während der Gerichtsverhandlung sagten verschiedene Zeugen aus – darunter auch die Person, die dem Angeklagten das Geld gegeben haben soll. In ihren Aussagen widersprachen sie sich nicht nur gegenseitig. Auch gegenüber ihren eigenen Aussagen, die sie zuvor bei der Polizei gemacht hatten, tauchten Widersprüche auf. So blieb etwa unklar, ob, oder wann der Angeklagte das Messer gezogen und die Bierflasche in der Hand gehalten haben soll.