Prozess in Mönchengladbach: Altstadtschlägerei: Zeugen erkennen Angeklagten wieder

Mönchengladbach Von der Prügelei soll es ein Video geben, das im Prozess noch gezeigt wird. Ein 25-Jähriger muss sich wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor dem Schwurgericht in Mönchengladbach verantworten.

Mehrere Zeugen berichteten von einer Rangelei, bei der ein Mann zu Boden ging. Ein Gastwirt gab an, zunächst nur Geschrei gehört zu haben. Dann habe er einen Mann gesehen, der mehrere Meter nach hinten gegangen sei, so, als habe dieser zuvor einen Schlag erhalten. Dann sei er rückwärts gefallen. Anschließend habe ein anderer Mann in Richtung des Kopfes getreten, es habe ein „knirschendes Geräusch“ gegeben. „Ich dachte, da ist was Schreckliches passiert“, so der 46-Jährige. Mehrere Leute seien dann die Straße hinuntergelaufen, er habe seinen Türsteher hinterher geschickt, denn den Mann „müssen wir kriegen“.