Polizei sucht weitere Zeugen : Zeuge stoppt betrunkene Autofahrerin

Mönchengladbach Die 50-jährige fuhr nicht nur in Schlangenlinien, ihr Auto hatte auch einen geplatzten Vorderreifen. Weil das Fahrzeug noch weitere Schäden aufweist, vermutet die Polizei, dass es einen Unfall gegeben hat.

In Mönchengladbach ist eine 50-jährige Frau am zweiten Weihnachtstag gegen 20 Uhr bei einer Trunkenheitsfahrt in einem Auto mit geplatztem Vorderreifen aufgefallen und von einem Zeugen an der Kreuzung Stadtwaldstraße/Günhovener Straße in Rheindahlen angehalten worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.