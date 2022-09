Vorfall in Mönchengladbach : Zerstörungswillige sägen rund 20 Jungbäume an

Mönchengladbach Es ist nicht das erste Mal, dass in Giesenkirchen mutwillig Bäume beschädigt wurden. Die Mags will auch dieses Mal Anzeige erstatten.

Nicht nur in Giesenkirchen fragen sich die Menschen: „Wer macht so etwas?“ An der Meerkamper Scholle haben Unbekannte rund 20 Jungbäume rundherum angesägt oder komplett gefällt. Und das war nicht das erste Mal. „In der Ecke Ruckes ist das schon dreimal passiert“, sagt Mags-Sprecherin Yvonne Tillmanns, „aber so viele Bäume waren noch nie betroffen.“

Im Januar vergangenen Jahres waren schon einmal in Ruckes zwei Bäume – erst drei Jahre zuvor gepflanzte Eschen – umgeholzt worden. Ende des Jahres gab es einen erneuten Vandalismus-Fall. Im Grünzug an der Straße Ruckes waren zwei Bäume offensichtlich gezielt mit einer Säge unmittelbar oberhalb des Mähschutzes durchgesägt worden. Bei der Mags musste man eine ganze Reihe von mutwilligen Beschädigungen an Bäumen aufnehmen: Im März 2021 hackten Unbekannte im Schmölderpark mit einer Axt einen Walnussbaum um, den ein Privatmann im Rahmen der Aktion „Pflanz’ einen Baum“ gestiftet hatte. Im Mai wurden auf dem Friedhof Preyerstraße elf Eschen, Ahorne und Linden, die teilweise schon 25 Meter hoch gewachsen waren, mit Streusalz, Petroleum und Altöl getränkt und so massiv beschädigt. An einem weiteren Baum wurde sogar vorher die Rinde abgeschält, um ihn dann mit Chemikalien zu begießen.