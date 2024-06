Architektur in Mönchengladbach Zentralbibliothek erneut mit Preis ausgezeichnet

Die Stadtbibliothek erzählt die Geschichte der Stifterfamilie Carl und Clara Brandts, sagt Holtz-Ersahin weiter. Diese Geschichte hat mit der Preisverleihung ein weiteres Kapitel abgeschlossen. Und wie bei jeder guten Geschichte geht es im Hauptteil turbulent zur Sache. „Es liegt ein langer, steiniger Weg hinter uns, bis wir an diesem Ort stehen“, erinnert die Leiterin der Zentralbibliothek, Brigitte Behrendt, in ihrer Ansprache. Bereits 2007 starteten sie und ihre Mitstreiter ihr Engagement für die Renovierung der Zentralbibliothek. 2013 erhielt das Bibliotheksgebäude den Status eines Denkmals. „Wenn man das mit Ausrufezeichen spricht, ist man gut und richtig aufgestellt“, sagt Brigitte Behrendt. Doch das Siegel für Denkmalschutz macht es nicht leichter, wenn es das Ziel ist, das Haus zu sanieren, umzugestalten und zu erweitern. Die Corona-Pandemie, Insolvenzen, Termin- und Kostendruck – all diese Hürden mussten ebenfalls überwunden werden. „Gebäude müssen nicht nur schön sein, sondern auch etwas für den Ort tun“, stellt die Bau-Dezernentin Claudia Schwan-Schmitz klar, was auf das „phänomenal schöne Gebäude“ der Zentralbibliothek zutreffe.