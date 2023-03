Vortrag im Gymnasium am Geroweiher Eine Flucht zu Fuß durch Kälte und Schnee

Sorgfältig in Papier eingeschlagen und in einer Box verwahrt war eine Zuckerdose aus Porzellan. Das kleine Gefäß sei ein Andenken an ihre Flucht am Ende des Zweiten Weltkrieges, sagte die Mönchengladbacherin Marianne Plonka-Dohren in der „LernBar“ des Gymnasiums am Geroweiher.