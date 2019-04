Ausstellung in der Schule : Gymnasiasten befragen Zeitzeugen zur NS- und Kriegszeit

Ausstellung in der Schule

RHEYDT „Erinnerung für die Zukunft bewahren“ heißt ein Projekt mit Zeitzeugen, bei dem sich die Schülerinnen und Schüler des Geschichtszusatzkurses der Q2 am Rheydter Hugo-Junkers-Gymnasium jetzt intensiv mit der Zeit rund um den Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt haben.

Im Unterricht lasen sie Texte über die politische Entwicklung, die zur Machtübernahme Hitlers im Jahre 1933 führte, das Schulleben in der NS-Zeit und über die Propaganda sowie die dramatische Nachkriegszeit. Während ihrer Recherchen formulierten sie Fragen und setzten sich mit gewaltfreier Sprache und verschiedenen Interview-Techniken auseinander. Dank der Mitarbeit mehrerer Seniorenheime hatten die Schüler im Anschluss an die theoretischen Lerneinheiten die Möglichkeit, Interviews mit echten Zeitzeugen zu führen, diese aufzuzeichnen und im Anschluss aufzuarbeiten.

Bei der Eröffnung der Ausstellung „Den Blick gegen das Vergessen gerichtet“, wurde die beste Arbeit des Zeitzeugenprojektes gewürdigt und abschließend prämiert. Die Gewinner sind Lana Daoud, Mathusan Sivaganesan und Sara Dakhel. Sie haben viel Herzblut und Energie in die Erarbeitung ihres Videos gesteckt. „Insgesamt haben wir fast vier bis fünf Monate daran gearbeitet. Es war eine tolle Erfahrung“, sagt Mathusan Sivaganesan. „Wir haben sehr viel über die damalige Zeit und die Bedingungen gelernt, unter denen die Menschen leben mussten. Das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr richtig vorstellen“, ergänzt Sara Dakhel.

In der Ausstellung gibt es Tablet-Stationen, auf denen sich Besucher die Interviews mit den Zeitzeugen ansehen können. Die Schau im Hugo-Junkers-Gymnasium ist ein Kooperationsprodukt der Deutschen Gesellschaft und des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Sie soll Impulse geben für eine tiefgehendere Auseinandersetzung mit der Frage des Erinnerns und Gedenkens an die Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Die Ausstellung kann vom 5. bis 12. April in der Eingangshalle des Hugo-Junkers-Gymnasiums zu den Schulöffnungszeiten besucht werden.

Auch in diesem Jahr sollen verschiedene Initiativen die Kooperation mit Leben füllen. Neben dem Zeitzeugenprojekt, das mit dem laufenden Schuljahr endet, ist schon ein Projektkurs „Erinnerungsorte in Mönchengladbach“ geplant. Dieser wird in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv und dem Volksbund organisiert und durchgeführt.