Mönchengladbach: Zehnjähriger Phil leistet Erste Hilfe

Zehnjähriger hilft Unfallopfer : Toll gemacht, kleiner Mann!

Phil Riede (10) hat bei einem Unfall Erste Hilfe geleistet. Foto: Riede

Mönchengladbach Ein zehnjähriger Junge hat eine verletzte Rollerfahrerin nach einem Unfall in Mönchengladbach so gut versorgt, dass eine komplette Rettertruppe ihm Respekt zollte. Der Oberbürgermeister will auch noch gratulieren.

Alle bewundern den kleinen Phil. Der zehnjährige Junge und seine Mutter waren Ersthelfer an einem Unfallort. Was sie getan haben, verdient Respekt. Vor allem Phil bekam und bekommt von allen Seiten Gratulationen. Denn er versorgte eine verunglückte Rollerfahrerin so gut und rührend, dass er von den Rettern eine Sondereinladung zur Feuerwehrwache erhielt. Der Zehnjährige hatte die Verletzte nicht nur vorbildlich stabilisiert, er hatte für sie zur Aufmunterung auch den Zahnseide-Tanz vorgeführt.

Phil und seine Mutter waren an jenem Tag mit dem Auto auf dem Weg ins Minto, als plötzlich eine Rollerfahrerin genau vor ihnen aus zunächst ungeklärten Gründen stürzte und sich dabei ein paar Mal überschlug. „Sie sagte uns später, dass ihr schwarz vor den Augen geworden sei“, berichtet Mutter Sarah Riede. Sie stoppte sofort ihren Wagen, stellte Warnblinklicht an und Warndreieck auf. Phil lief zu der Verletzten auf der Straße. „Die Frau war bei Bewusstsein, aber sie hatte starke Schmerzen“, sagt Sarah Riede. Sie alarmierte sofort Krankenwagen und Notarzt. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte handelten Sarah Riede, die bei ihrer Arbeit zur Ersthelferin ausgebildet wurde, und ihr Sohn.

Die beiden wollten die Verunglückte richtig hinlegen, „aber sie schrie vor Schmerzen“, berichtet die Mutter. Den Helm wollten sie ihr nicht einfach ausziehen, aber sie versicherten sich, dass die Frau genug Luft bekam. Dafür kniete sich Phil auf die Straße und bettete den Kopf der Verletzten auf seine Beinen, „die waren quasi ihr Kissen“. Er hielt den Kopf der Frau die ganze Zeit fest und sprach mit ihr. „Phil hat später sogar den Zahnseide-Tanz für sie getanzt“, berichtet die Mutter und lacht.

Eigentlich hat es nicht lange gedauert, bis die Freiwillige Feuerwehr Neuwerk, die von einem anderen Einsatz kam, durch Zufall am Unfallort vorbeifuhr und die Versorgung der Verletzten übernahm. „Aber uns kam es schon lange vor, weil wir in Sorge um die Frau waren“, sagt die Mutter. Die Feuerwehrleute waren sofort angetan von der Hilfe des kleinen Phil. Weil der Zehnjährige die Verunglückte in der Lage so gut stabilisiert hatte, konnte er bleiben, bis der Frau eine Kanüle gesetzt war.

Als Dankeschön lud die Freiwillige Feuerwehr Neuwerk Phil und seine Familie auf ihre Wache ein. Dort durften sie alles besichtigen. Foto: Riede



Später zu Hause hatten Phils Eltern schon ein wenig Sorge, ob der Zehnjährige das Erlebte gut verkraftet hat und ob er überhaupt schlafen kann. Aber es sei alles kein Problem gewesen, berichtet die Mutter. Die ganze Familie habe sich an den Tisch gesetzt und über das Geschehene gesprochen. „Phil war nur traurig, dass er nicht wusste, in welches Krankenhaus die Frau gebracht worden war und wie es ihr geht“, sagt Sarah Riede.

Umso mehr freuten sich alle, als die Verunglückte sich später über Facebook meldete und sich bei ihren Ersthelfern herzlich bedankte. „Sie hat zum Glück keine schweren Kopfverletzungen und auch nichts an der Wirbelsäule“, sagt Phils Mutter.

Als Dankeschön für seine tolle Hilfe haben die Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuwerk Phil und seine Familie in die Wache eingeladen. Dort durften sie alles besichtigen und bekamen alles erklärt. Und, logisch, Phil durfte sich auch auf den Fahrersitz eines großen Feuerwehrautos setzen. Der Zehnjährige war so begeistert, dass sein Berufswunsch seitdem feststeht: „Ich will Feuerwehrmann werden.“ Auch Phils Eltern fanden den Besuch toll. „Wir sind dort so herzlich aufgenommen worden. Wir waren zwei Stunden da“, sagt Sarah Riede.