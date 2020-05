Statusbericht aus Mönchengladbach : Zehn neue positive Corona-Nachweise

In Mönchengladbach wurden am Donnerstag zehn Neuinfektionen registriert. Foto: dpa/Alessandra Tarantino

Mönchengladbach Die Zahl der gemeldeten Infizierten ist wieder etwas gestiegen. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag zehn neue positive Nachweise. Dennoch bleibt Mönchengladbach unter Merkels Obergrenze für Corona-Neuinfektionen.

Aktuell sind in Mönchengladbach 105 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. Das sind vier mehr als am Vortag. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnet am Donnerstag (Stand: 9 Uhr) zehn neue positive Nachweise. Aber es sind auch wieder Menschen genesen.