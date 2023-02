Angebot für Bedürftige in Mönchengladbach Hannes – das Lädchen für gute Zwecke

Es ist Montag, 10.30 Uhr. Das Hannes-Lädchen an der Urftstraße öffnet erst in einer halben Stunde, aber vor der Tür stehen schon ein gutes Dutzend Menschen. Es wird viel geredet – in unterschiedlichen Sprachen. „Die ersten Besucher stehen hier auch oft schon um 7.30 Uhr, wenn ich komme“, sagt Kerstin Holzem, Leiterin des Begegnungszentrums Herz Jesu, in dem sich das Hannes-Lädchen befindet.