Sondersitzung in Mönchengladbach : Zeaiter bleibt Vorsitzender des Integrationsrates

Sondersitzung in Mönchengladbach

Nasser Zeaiter wird auch weiterhin den Integrationsrat in Mönchengladbach leiten. Foto: Grünen Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein Antrag auf Abwahl scheiterte am Mittwochabend. Nasser Zeaiter, der wegen des Kontakts zu einem Hisbollah-Geistlichen in Kritik geraten war, gewann die geheime Abstimmung.

Die Tagesordnung für die Sondersitzung des Integrationsrates hatte nur einen Tagesordnungspunkt: die Abwahl des Vorsitzenden Nasser Zeaiter. Der Politiker war in die Kritik geraten, unter anderem weil er Kontakt zum geistlichen Führer der Hisbollah , Mohammed Hussein Fadlallah, hatte. Das belegen Bilder von Privataudienzen, die Zeaiter selbst auf Facebook veröffentlichte, mittlerweile aber wieder entfernt hat. Mohammed Hussein Fadlallah war ein schiitischer Geistlicher im Libanon und galt als geistlicher Führer der durch terroristische Aktivitäten bekannten Hisbollah.

Nassan Zeaiter hatte immer betont, dass er nie eine terroristische Organisation unterstützen würde. Die Bilder mit dem Großajatollah seien im Rahmen einer Privataudienz im Jahr 2008 enstanden, bei der es um die Klärung einer religiösen Frage gegangen sei. Dies betonte Zeaiter auch in der Sondersitzung noch einmal. „Man teilt doch nicht automatisch die politische und geistige Gesinnung seines Gegenübers“, sagte er vor der Wahl. Er lebe seit 1984 in Deutschland, und er habe immer geglaubt, dass die Unschuldsvermutung bis zum Beiweis des Gegenteils die Grundfeste der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie seien. Der Antrag zu seiner Abwahl, unterzeichnet von den fünf Mitgliedern der SPD in dem Gremium (davon zwei aus dem Rat entsandt) sowie von FDP-Politiker Reiner Gutowski, habe ihn tief erschüttert.