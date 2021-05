Kostenpflichtiger Inhalt: Letzter Wunsch einer Mönchengladbacherin : 3000 Kilometer zum letzten Abschied

Husein Mokaled mit seinem Sohn Ali müssen de Tod von Zahra Salah verkraften. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Zahra Salah ist 26 Jahre alt, lebt in Mönchengladbach und weiß, dass sie in den nächsten Tagen sterben wird. Ihr letzter Wunsch ist es, ihre Mutter zu sehen. Die lebt in Beirut, eine Einreise scheint coronabedingt aussichtslos. Wie zwei Familien und die Politik es trotzdem schafften, Mutter und Tochter zu vereinen.