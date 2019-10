Mehrbelastung für Mönchengladbach : Unterhaltsvorschuss: Stadt zahlt drauf

Mönchengladbach Mit rund 12,5 Millionen Euro unterstützt die Stadt Alleinerziehende über den Unterhaltsvorschuss. Seit einer Gesetzesreform im Sommer 2017 sind die Fallzahlen um knapp 90 Prozent gestiegen.

Wenn Paare sich trennen, muss ein Elternteil für das oder die gemeinsamen Kinder Unterhalt zahlen. Doch in vielen Fällen geschieht dies nicht. Entweder weil der Ex-Partner sich weigert oder weil er zu arm ist. In solchen Fällen springt die Stadt ein und zahlt den Alleinerziehenden einen Unterhaltsvorschuss.

Früher gab es den Vorschuss nur für Kinder bis zwölf Jahre, seit der Gesetzesreform im Sommer 2017 haben alle minderjährigen Kinder einen Anspruch darauf. Auch die Bezugsdauer (bisher maximal sechs Jahre) fiel weg. Das ließ die Fallzahlen allerorts explodieren – auch in Mönchengladbach. Aktuell haben in der Stadt 4917 Kinder einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Laut Stadtverwaltung ist das gegenüber dem Stichtag 30. Juni 2017 eine Steigerung um knapp 90 Prozent. Und weitere Fälle könnten noch hinzukommen. Weil viele Alleinerziehende der Aufforderung des Jobcenters, möglichst schnell einen Antrag auf Unterhaltsvorschuss zu stellen, nur zögerlich nachkommen, müssen noch knapp 300 Ersatzansprüche des Jobcenters beschieden werden.

Das Jugendamt, bei dem die Unterhaltsvorschusskasse angesiedelt ist, geht in diesem Jahr von Ausgaben in Höhe von etwa 12,5 Millionen Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr sei dies nahezu unverändert. Vor dem Hintergrund. dass die Zahl der unterstützten Kinder im gleichen Zeitraum um zehn Prozent gestiegen ist, klingt dies zunächst überraschend. „Der Grund liegt darin, dass im Jahr 2018 noch eine Vielzahl von Anträgen aus 2017 abzuarbeiten war, was die Kosten in die Höhe trieb“, teilt Stadtsprecher Dirk Rütten mit.