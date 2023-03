Geflüchtete in Mönchengladbach Wie viele Ukrainer Bürgergeld in der Stadt beziehen

Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind. Der Angriffskrieg dauert an, viele Ukrainer flüchteten vor den Raketen und Panzern – und haben auch in Mönchengladbach Schutz gefunden. Nach Angaben der Stadt leben inzwischen 3000 Geflüchtete aus der Ukraine in der Vitusstadt.