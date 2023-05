Trend seit 2018 So viele Mönchengladbacher haben einen Waffenschein

Rein statistisch hat jeder 17. Einwohner Deutschlands eine Schusswaffe in seinem Privatbesitz. Das geht aus den Zahlen des nationalen Waffenregisters (NWR) hervor. Demnach gibt es derzeit etwas mehr als fünf Millionen „inländische Waffen im Privatbesitz, welche Geschosse verschießen können“. Dazu kommen circa 420.000 „wesentliche, unverbaute Waffenteile“. In Mönchengladbach ist der Anteil an Waffen pro Kopf nur etwa halb so groß – auch, weil die Zahl der registrierten Waffen in den vergangenen fünf Jahren stark rückläufig ist. Dem gegenüber steht allerdings ein Trend zu mehr Waffenscheinen in der Vitusstadt. Der Überblick.