Zahlen von IT.NRW So viele Menschen verunglücken in Mönchengladbach mit dem E-Scooter

Landesweit steigt die Zahl der verunglückten Fahrer und Mitfahrer von E-Scootern seit 2020 kontinuierlich. Wie das Statistische Landesamt IT.NRW meldet, wurden 2023 im Vergleich zum Vorjahr fast 17 Prozent (von 2141 auf 2502) mehr verunglückte Personen gezählt. Fünf von ihnen sind an ihren Verletzungen gestorben. In Mönchengladbach ist dieser Trend nicht direkt zu beobachten. 2023 sind 58 Personen auf E-Rollern verunglückt. 52 wurden dabei leicht und sechs schwer verletzt. 2022 war die Gesamtzahl genau so hoch (49 Leicht- und neun Schwerverletzte). Zu 2021 (55) ist eine leichte Steigerung zu beobachten. In den insgesamt 53 kreisfreien Städten und Kreisen, für die die Statistiker die Zahlen veröffentlicht haben, sind in elf mehr Personen mit E-Rollern verunglückt – und am meisten in Köln (388).